МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 2,5% с 2% в апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно

Это максимальное значение показателя с октября 2018 года.

В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста в апреле на 0,7%.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали годовую инфляцию на уровне 2,3%, месячную — 0,3%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае выросли на 2,4% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,3%. Аналитики ждали показателей на уровне 2,5% и 0,3% соответственно.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.