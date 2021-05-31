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Годовая инфляция в Германии в мае ускорилась до 2,5%
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Годовая инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 2,5% с 2% в апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро... ПРАЙМ, 31.05.2021
германия, инфляция, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 2,5% с 2% в апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Это максимальное значение показателя с октября 2018 года.
В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста в апреле на 0,7%.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали годовую инфляцию на уровне 2,3%, месячную — 0,3%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае выросли на 2,4% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,3%. Аналитики ждали показателей на уровне 2,5% и 0,3% соответственно.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.