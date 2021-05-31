МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Госдума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металлопродукцию, который сказывается в том числе на стоимости строительства жилья, получение компаниями сверхдоходов за счет граждан недопустимо, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Белоусов: металлурги "нахлобучили" бюджет на 100 миллиардов рублей

Комментируя тему роста цен на металл, он напомнил, что 25 мая комитету Госдумы по контролю и регламенту было поручено проанализировать причины подорожания стройматериалов с учетом того, что стоимость металла выросла на 50% и более, а на кровельное железо и другие металлические изделия — еще сильнее.

"Правильно высказался по этой ситуации первый вице-премьер Белоусов. Со своей стороны Государственная Дума в течение недели выработает предложения — они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. Он добавил, что эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налога. Глава НЛМК высказался о планах изъять у металлургов 100 миллиардов рублей

Володин также отметил, что рост цен на металлы повлек дополнительные расходы граждан, государства, сказался в том числе на стоимости жилья в новостройках.

В этой ситуации, по его мнению, "недорабатывают ФАС и министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен".