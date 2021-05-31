МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Госдума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металлопродукцию, который сказывается в том числе на стоимости строительства жилья, получение компаниями сверхдоходов за счет граждан недопустимо, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Комментируя тему роста цен на металл, он напомнил, что 25 мая комитету Госдумы по контролю и регламенту было поручено проанализировать причины подорожания стройматериалов с учетом того, что стоимость металла выросла на 50% и более, а на кровельное железо и другие металлические изделия — еще сильнее.
"Правильно высказался по этой ситуации первый вице-премьер Белоусов. Со своей стороны Государственная Дума в течение недели выработает предложения — они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. Он добавил, что эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налога.
Володин также отметил, что рост цен на металлы повлек дополнительные расходы граждан, государства, сказался в том числе на стоимости жилья в новостройках.
В этой ситуации, по его мнению, "недорабатывают ФАС и министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен".
https://1prime.ru/state_regulation/20210531/833803558.html