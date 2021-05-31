2021-05-31T16:25:40+03:00
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2021
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Правительство хочет предоставить Минюсту доступ к банковской тайне НКО
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять Минюсту России информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО),... ПРАЙМ, 31.05.2021
доступ, минюст рф, госдума, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять Минюсту России информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, такая информация должна предоставляться по запросам главы Минюста или его заместителей либо руководителей его территориальных органов, при этом вводится запрет на раскрытие полученной от банков информации третьим лицам.
"Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых некоммерческой организацией документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества", — поясняет кабмин.