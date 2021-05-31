2021-05-31T17:15:34+03:00
2021-05-31T17:15:34+03:00
2021-05-31T17:15:34+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210531/833804825.html
Вопрос устойчивости к санкциям вошел в новую стратегию нацбезопасности
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности... ПРАЙМ, 31.05.2021
санкции против рф, безопасность, стратегия, дмитрий патрушев, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83341/27/833412789.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/27/833412789.jpg
https://1prime.ru/images/83341/27/833412786.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/27/833412786.jpg
https://1prime.ru/images/83341/27/833412782.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/27/833412782.jpg
https://1prime.ru/banks/20210531/833803111.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев.
"Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", — добавил он.