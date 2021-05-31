МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности России определяет задачи по устойчивости экономики страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Россия готовит возможные решения на случай отключения от SWIFT

"В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев.

"Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство", — добавил он.