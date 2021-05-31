МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Территориальные управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката, сообщило ведомство.

"Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела", — говорится в сообщении.

В апреле ФАС уже возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, а также провела проверки ряда организаций и возбудила дело в отношении "Сталепромышленной компании", "Сервисного центра металлопроката", "Стройтехцентр", "А Группы", "Уралметаллстрой", "Управления комплектации и снабжения" и металлоторговой компании "Красо" по признакам заключения антиконкуретного соглашения.

Отмечается, что 26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. При этом компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня.