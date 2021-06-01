МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Приезжающие на заработки в Россию иностранцы в июне будут должны срочно продлить сроки пребывания в стране, а также начать готовиться к экзаменам по новому образцу, пишет "Парламентская газета". В России рассказали о "переполненной чаше терпения" Германии

С 15 июня текущего 2021 года истекает срок действия указа президента РФ Владимира Путна, который позволял иностранцам оставаться и работать в стране на законных основаниях во время пандемии.

"Это значит, что у мигрантов больше не будет оснований оставаться в России с просроченными документами. Тех, кто не урегулирует свой статус до этой даты, могут привлечь к ответственности — помимо штрафов, наказанием может стать выдворение с последующим запретом на въезд в Россию", — отмечает издание.

Помимо этого, в силу вступает закон, который вводит новые правила сдачи экзаменов по русскому языку, истории и правовым нормам. Эти экзамены будут должны сдать те иностранцы, кто хочет получить в России трудовой патент, разрешение на работу или на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ).

"До сих пор составление вопросов и прочие организационные нюансы входили в компетенцию регионов. Теперь же всё будет определяться централизованно, на федеральном уровне — это предписано законом, который вступает в силу 7 июня", — отмечает издание.