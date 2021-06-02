МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Работающие россиянки после декрета в четверти случаях не возвращаются на прежнее место работы, говорится в отчете Исследовательского центра Зарплаты.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россияне поддержали идею привлекать к труду заключенных вместо мигрантов

"Среди работающих россиянок, имеющих детей до 7 лет, 24% опрошенных не вернулись на предыдущее место работы после рождения ребенка", — говорится в отчете по итогам онлайн-собеседования 1 тысячи 780 участниц на всей территории России.

При этом 31% респонденток полностью сменили сферу деятельности, 17% вышли на новое место работы, 15% начали работать удаленно или в качестве фрилансера, а 6% уволились из компании и перестали работать.

"В то же время 4% опрошенных смогли начать свое дело, а 3% сразу ушли в следующий декрет", — добавляется в документе.

Среди причин невозвращения к бывшему работодателю женщины чаще всего назвали отсутствие интереса к работе, необходимость заботы о ребенке, желание профессиональной реализации в другой сфере, а также уговоры супруга оставаться дома.

Почти половина россиянок не стала дожидаться окончания декрета и приступила к работе раньше срока: 48% женщин рассказали, что вышли на новое место или начали частично или удаленно работать еще во время декретного отпуска – 5% почти сразу после родов, 17% — через год и 26% по достижении ребенком двухлетнего возраста.

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