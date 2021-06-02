МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Эксперты дали оценку финансовому результату отраслей российской экономики в 2020 году и потенциалу их восстановления в 2021-м. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Для снижения парникового эффекта на коров наденут намордники

Фармацевтическая промышленность стала абсолютным лидером рейтинга. В ней доходы выросли на 40% в 2020 году и в 2021 году, по прогнозу НКР, увеличатся еще на 16%. Помимо этого, в группу лидеров была включена цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

К отраслям, которые, предположительно, могут выиграть от роста цен, отнесена продовольственная розница. Там ожидается рост выручки на 6% в 2021 году. В этой же категории электроэнергетика, черная металлургия, строительство, добыча металлических руд, телекоммуникации и производство минеральных удобрений.

Сильно упали в 2020 году, но довольно быстро перешли к восстановлению сферы добычи нефти, машиностроения, непродовольственная розница и добыча кокса. Затем идут добыча угля и сухопутный и трубопроводный транспорт.

Как стало известно из исследования, самые медленные секторы занимают чуть больше 1% российского ВВП. К этой категории были отнесены авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости.