МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду принял решение об освобождении Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты в соответствии с его заявлением.

Полпред президента в Совфеде Артур Муравьев ранее заявил, что в палату поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Меня. Бюджетный комитет СФ поддержал его отставку.

Глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов на заседании комитета заявил, что Совет Федерации предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты РФ члена экспертно-аналитического совета при ведомстве Наталью Трунову.

Трунова является вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", кандидатом экономических наук.

Тверской суд Москвы ранее закрыл уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Бывшему главе региона, аудитору Счетной палаты России, грозило по этому делу до десяти лет колонии. В Ростуризме надеются, что россияне к июлю смогут отправиться в Турцию

По словам адвоката, уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята.

Как заявляет следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей. Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.