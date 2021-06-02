МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей. Об этом написали "Известия" со ссылкой на слова главы Минприроды Александра Козлова. На борьбу с мусором в России запросили миллиард рублей

"Что же касается "генеральной уборки", c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 триллиона рублей. Сейчас выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 миллиардов рублей", — отметил Козлов.

Он также уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% — это заброшенные скважины, остальное — затопленные суда и свалки.

Напомним, что ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что очистка территории страны от загрязнений является приоритетной задачей на ближайшие годы.