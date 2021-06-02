2021-06-02T12:00:31+03:00
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Стало известно, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
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Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей. Об этом написали "Известия" со ссылкой на слова главы Минприроды Александра... ПРАЙМ, 02.06.2021
свалка, скважина, расходы, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей. Об этом написали "Известия" со ссылкой на слова главы Минприроды Александра Козлова.
"Что же касается "генеральной уборки", c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 триллиона рублей. Сейчас выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 миллиардов рублей", — отметил Козлов.
Он также уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% — это заброшенные скважины, остальное — затопленные суда и свалки.
Напомним, что ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что очистка территории страны от загрязнений является приоритетной задачей на ближайшие годы.