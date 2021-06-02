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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210602/833823699.html
В Европе рассказали, когда экономика вернется к докризисному уровню
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Экономика всех стран Евросоюза вернется к докризисному состоянию к концу следующего года, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис... ПРАЙМ, 02.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Экономика всех стран Евросоюза вернется к докризисному состоянию к концу следующего года, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
"Экономическая активность вернется к докризисным уровням в этом году. Мы ожидаем, что экономики всех стран ЕС вернутся к докризисному уровню к концу следующего года", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.