БРЮССЕЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Экономика всех стран Евросоюза вернется к докризисному состоянию к концу следующего года, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

"Экономическая активность вернется к докризисным уровням в этом году. Мы ожидаем, что экономики всех стран ЕС вернутся к докризисному уровню к концу следующего года", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.