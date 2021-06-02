С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ готов рассмотреть разные инструменты по стабилизации цен на металл для госпроектов, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мантуров проведет совещание с металлургами после слов о "нахлобучивании"

"Я бы сказал так, что она жесткая позиция в том плане, что нужно найти решение по элиминированию (исключению – ред.) влияния повышения цен на металл на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоемкие программы", — сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, насколько гибкая у кабмина позиция по механизму сглаживания цен.

Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.

Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки.

"Я пока не готов отказаться ни от каких инструментов. Пока я приветствую расширение арсенала этих инструментов, но они должны быть доведены до практической реализации. И, конечно, должны быть ответственные. То есть, если Минпромторг выступит в правительстве с подобного рода предложениями, возьмет на себя ответственность за стабилизацию цен по госкапвложениям, по гособоронзаказу, конечно, мы только приветствовать будем", — добавил первый вице-премьер.

Говоря о том, какие еще могут быть применены инструменты, в частности по налогам, он отметил, что есть разные варианты — через НДПИ, дифференциация возврата НДС по экспорту. "Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос обсуждаемый еще. Там есть еще варианты, но сейчас никаких решений нет. Дана задача, еще нужно решить. Если ее удастся решить за счет скидок, особенно если это все будет решаться не только в рамках 2021 года, но будет создан какой-то механизм, я только буду это приветствовать, конечно", — подчеркнул Белоусов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.