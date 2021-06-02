С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. "Автодор" назвал стоимость трассы Казань-Екатеринбург

"Получается 800 километров — это 639 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов — это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.

Длина платной автотрассы — более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.