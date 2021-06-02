2021-06-02T18:53:51+03:00
2021-06-02T18:53:51+03:00
2021-06-02T18:53:51+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210602/833827468.html
"Автодор" назвал стоимость трассы Москва-Казань
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава... ПРАЙМ, 02.06.2021
автодор, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83382/74/833827442.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83382/74/833827442.jpg
https://1prime.ru/images/83382/74/833827441.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83382/74/833827441.jpg
https://1prime.ru/images/83382/74/833827429.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83382/74/833827429.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210602/833826824.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Получается 800 километров — это 639 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов — это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.
Длина платной автотрассы — более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.