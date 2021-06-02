МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 25 по 31 мая замедлилась до 0,12%, с начала года потребительские цены выросли на 3,35%, сообщает Росстат.

"За период с 25 по 31 мая 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала мая – 100,61%, с начала года – 103,35%", — говорится в сообщении. Годовая инфляция в Германии в мае ускорилась до 2,5%

Ведомство впервые опубликовало данные по недельной инфляции с точностью до сотых долей процента (по месячной инфляции с такой точностью раскрывает начиная с данных за сентябрь 2020 года). Согласно предыдущим сообщениям Росстата, неделей ранее была зафиксирована инфляция в 0,2%, а до этого две недели подряд по 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизтопливо — на 0,2%.

Росстат также сообщает, что цены на путевки в дома отдыха, пансионаты выросли на 0,6%, проживание в трехзвездочных гостиницах – на 0,2%, тарифы на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,1%.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ — 4,7-5,2%.