МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Депутат от "Единой России" Максим Сураев внес в Госдуму законопроект, согласно которому вводится понятие "национальный перевозчик" в закон "О государственном регулировании развития авиации", наделить этим статусом предлагается авиакомпанию "Аэрофлот". Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. "Аэрофлот" в среду отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен

Как уточняется в пояснительной записке, сейчас в законодательстве отсутствует понятие "национальный перевозчик". Законопроектом предлагается статус национального перевозчика предоставить "Аэрофлоту".

Согласно документу, под национальным перевозчиком подразумевается организация, уполномоченная решением правительства или профильным федеральным органом власти на предоставление услуг по вывозу и перевозке пассажиров в условиях банкротства других авиаперевозчиков или при угрозе и возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, отмечается, что национальный перевозчик не может быть признан банкротом.

Решение о его ликвидации принимается правительством при неспособности удовлетворить требования кредиторов не менее чем один миллиард рублей, при этом должен быть определен правопреемник национального перевозчика по выполнению социальных обязанностей, обеспечению выполнения программы полетов и обеспечению транспортной доступности регионов.

Законопроектом также предусмотрены полномочия властей по обеспечению финансовой устойчивости национального перевозчика, которые аналогичны полномочиям, уже предусмотренным законом "О несостоятельности (банкротстве)" в отношении стратегических организаций.