С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Что касается моей любимой темы — темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей — ред.) официально показали доходов", — сказал он, выступая на сессии "Цифровые сервисы для бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава ФНС раскрыл основную цель налоговой

По его словам, число самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тысяч человек. "Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная", — продолжил глава ФНС.

Егоров добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет. "У нас самый пожилой самозанятый 96 лет. Тоже человек работает", — отметил он.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.