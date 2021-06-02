МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает создать государственную информационную систему "Платформа "Центр хранения электронных документов" (ЦХЭД), которая позволит обеспечить надежное хранение таких архивных документов с использованием цифровых технологий. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что проектом предусмотрено поэтапное создание и введение в эксплуатацию ГИС "Платформа ЦХЭД": до 31 декабря 2021 года платформа должна быть принята в опытную эксплуатацию; до 31 декабря 2022 года механизм должен быть введен в эксплуатацию; с 1 января 2025 года ГИС "Платформа "ЦХЭД" планируется использовать для передачи на постоянное хранение электронных архивных документов федеральными органам госвласти.

"Создание ГИС "Платформа ЦХЭД" позволит обеспечить надежное хранение, комплектование, учет и использование электронных архивных документов за счет использования информационно-коммуникационных технологий", — уточняется в пояснительной записке.

Финансирование мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации ГИС "Платформа ЦХЭД" в 2020-2024 годы осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы РФ "Информационное общество".