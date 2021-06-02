С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5%, но многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Моя оценка сейчас – от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития. У Центрального банка оценки чуть выше. Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем", — сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ. Недельная инфляция в России немного замедлилась

Белоусов также сообщил, что в кабмине в настоящее время завершается работа над механизмом оценки рисков переноса мирового роста цен на инфляцию в России. "То, что мы сейчас видим – это не уникальная ситуация, она уникальна в масштабах происхождения этой постковидной волны, но в принципе волатильность на рынках и по зерну, и по металлам — дело абсолютно не новое. Мы видим, что в отсутствие экспортных пошлин есть прямой перенос мировой инфляции на внутренние рынки по каналам экспорта", — рассказал первый вице-премьер.

По его словам, кабмин выделил порядка десяти позиций, по которым будет отслеживать ситуацию: основные продукты питания – зерно, растительное масло; черные металлы, цветные металлы – медь, алюминий; лес, фрахт и бензин.

"Будет выстроен следующий алгоритм – по этим товарам созданы рабочие группы, они определяют строение мирового индикатора, который нам говорит о росте цен. Выстраиваются модели влияния мировых цен на внутренние цены, и вот здесь появляется индикативная цена – это просто расчетные цены – какие будут цены, если ничего не делать и мы смотрим на отклонение. … Смотрим насколько отклоняемся – не отклоняемся, насколько возникают угрозы. Выстраиваются профили риска и тогда соответствующие министерства, и правительство в целом, получают информацию о том, где возникают риски и какие меры нужно предпринимать дополнительно", — пояснил он.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ — 4,7-5,2%. По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом — до 5,5% с 5,8% месяцем ранее. В 2020 году потребительские цены в РФ выросли на 4,9%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.