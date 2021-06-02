МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Экономическая активность в США в апреле-мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"С начала апреля до конца мая национальная экономика выросла умеренными темпами, несколько более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период. Несколько округов отметили положительное влияние на экономику ускорения вакцинации и ослабления мер социальной дистанции…", — говорится в Бежевой книге.

Отмечается, что наиболее заметное влияние вакцинация и ослабление карантинных мер оказали на потребительские расходы, что связано с ростом трат населения на поездки и рестораны. В то же время уровень продаж легковых автомобилей оставался стабильным, но сдерживался дефицитом комплектующих. Производство продолжает расти, при этом многие производители сообщают о повсеместной нехватке материалов и рабочей силы.

Численность работников в стране росла относительно стабильными темпами – две три округов сообщили о небольшом росте занятости, остальные указали на умеренный рост. На фоне замедления распространения коронавируса наибольший прирост занятости показали сферы общественного питания, гостеприимства и розничной торговли. Рост заработной платы также оказался умеренным, однако все больше работодателей повышали оплату труда работников и предлагали бонусы.

Цены в США в целом росли средними темпами, однако наблюдается более активное увеличение затрат на сырье. Также отмечается рост стоимости перевозок груза, упаковки и нефтехимии. Восстановление спроса при этом позволило некоторым предприятиям переложить часть затрат на потребителей. В ближайшее время ожидается продолжение роста цен и затрат на производство.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Данный доклад составлен на основе информации, собранной не позднее 25 мая 2021 года.