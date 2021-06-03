МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Одним из возможных способов уйти ограничительный санкций со стороны стран Запада для России может стать "зеленое" финансирование, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

"Если проект "зеленый", то нашим европейским и американским партнерам сложно объяснить запрет вкладывать в него деньги", — считает чиновник.

В частности, министерство экономического развития России подготовило пакет документов по "зеленому" финансированию. Он может быть принят уже в текущем 2021 году.

Перечень включает в себя список "зеленых" и переходных проектов, а также порядок отбора верификаторов, методику этой верификации и методические рекомендации.

"Зеленое" финансирование — это меры поддержки компаний и предприятий, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду.

"Инструменты доступны не только российским инвесторам, но и любым другим. Причем можно решить, инвестировать в "зеленые" или адаптационные проекты. Мы специально сделали такую опцию, чтобы была возможность выбора. Понимаем, что это один из вариантов ухода от санкций", — пояснил представитель МЭР.