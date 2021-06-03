МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Глобальный энергопереход — это штука, которая создаёт возможности. Главная фантастическая возможность для России называется водород… То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", — сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.

Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.