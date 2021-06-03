2021-06-03T10:59:02+03:00
2021-06-03T10:59:02+03:00
2021-06-03T10:59:02+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833832771.html
Чубайс рассказал, как Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий... ПРАЙМ, 03.06.2021
новости, экономика, энергетика
https://1prime.ru/images/83250/88/832508861.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83250/88/832508861.jpg
https://1prime.ru/images/83250/88/832508858.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83250/88/832508858.jpg
https://1prime.ru/images/83250/88/832508855.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83250/88/832508855.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Глобальный энергопереход — это штука, которая создаёт возможности. Главная фантастическая возможность для России называется водород… То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", — сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.
Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.