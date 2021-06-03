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https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833833539.html
Силуанов увидел элементы перегрева экономики
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Годовая инфляция в России составляет сейчас около 5,9%, что является элементом перегрева экономики, поэтому бюджетную политику необходимо нормализовывать, заявил министр финансов... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России составляет сейчас около 5,9%, что является элементом перегрева экономики, поэтому бюджетную политику необходимо нормализовывать, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.
"Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же. Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов… к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году. Выше, чем таргет наш 4%", — сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.