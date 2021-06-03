МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал, какие меры со стороны государства позволят решить проблему с ростом цен — это развитие конкуренции и долгосрочное предсказуемое регулирование.

"Во всем мире хорошо известно, что является главными лекарствами того же роста цен. Если мы говорим о правительственной повестке, первое — это, конечно, конкуренция", — сказал Орешкин, выступая в четверг на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что создание правильной мотивации для участников рынка будет сдерживать компании от повышения цен и заставит их выжимать максимум из своей эффективности. "И второй момент — выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования, потому что именно такое регулирование ведет к инвестиционной активности, а инвестиции — это создание новых производственных возможностей", — добавил Орешкин.