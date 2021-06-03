С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России немного ускорится в начале лета, потом выйдет на плато и к осени замедлится, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Банк России 11 июня рассмотрит повышение или сохранение ставки

"Мы исходили из того, что после мартовского пика может быть некоторое снижение, а потом увеличение темпов годовых показателей инфляции, но чисто в силу эффекта базы. Если вы помните, то в том году у нас в этот период были серьезные изменения инфляции в связи с началом пандемии, в начале лета она может чуть-чуть увеличится, потом выйдет на плато и к осени начнет снижаться", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что "динамика, скорее всего, такая будет".

"Потому что будет исчерпано действие временных факторов, таких как повышенный рост цен на продовольствие, курса и так далее, плюс к этому будут проявляться эффекты нашей политики — постепенного возврата к нейтральной ставке", — объяснила глава регулятора.

"Но на какие конкретные показатели все это будет выходить — зависит от поступающей статистики", — заключила Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.