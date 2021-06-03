Набиуллина дала прогноз по инфляции в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России немного ускорится в начале лета, потом выйдет на плато и к осени замедлится, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы исходили из того, что после мартовского пика может быть некоторое снижение, а потом увеличение темпов годовых показателей инфляции, но чисто в силу эффекта базы. Если вы помните, то в том году у нас в этот период были серьезные изменения инфляции в связи с началом пандемии, в начале лета она может чуть-чуть увеличится, потом выйдет на плато и к осени начнет снижаться", — сказала Набиуллина.
Она добавила, что "динамика, скорее всего, такая будет".
"Потому что будет исчерпано действие временных факторов, таких как повышенный рост цен на продовольствие, курса и так далее, плюс к этому будут проявляться эффекты нашей политики — постепенного возврата к нейтральной ставке", — объяснила глава регулятора.
"Но на какие конкретные показатели все это будет выходить — зависит от поступающей статистики", — заключила Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833834625.html