С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия продолжит постепенно отказываться от доллара в расчетах и от использования американской валюты в своих резервах, заявил замминистра финансов России Владимир Колычев, выступая на ПМЭФ.

Снижение доллара в резервах и суверенных фондах разных стран, по его словам, уже является довольно заметным трендом. Особенно это актуально для России: если в 2013 году ее расчеты по экспорту в долларах были больше 80% в общей структуре, то в конце прошлого года — меньше 50%, напомнил Колычев.

Он отметил, что в золотовалютных резервах РФ доля доллара в конце прошлого года составляла около 20%. "В ФНБ недавно была снижена доля доллара. Это только первый шаг, такие действия будут расширяться", — сказал Колычев.

Он отметил, что за последние десятилетия в мире сложилась моноцентричная финансовая инфраструктура, основанная на использовании доллара, и все мировые финансовые агенты привыкли к тому, что этой инфраструктуре можно доверять. Это позволяет США вводить односторонние финансовые санкции против других стран и компаний, которые действуют весьма эффективно, но это подрывает доверие к самой системе, сказал замминистра.

"Мы, конечно, не можем говорить о том, что завтра мы проснемся и будем жить в другом мире с другой мировой финансовой системой. Но эти сдвиги постепенно происходят, и они неизбежны. Страны, которые подвергаются санкциям, просто быстрее эту эволюцию проходят. В этом смысле стратегическое направление, которое мы видим в правительстве совместно ЦБ — это постепенный уход от использования этой инфраструктуры", – заявил он.

При этом замглавы Минфина подчеркнул, что роль правительства здесь является стимулирующей, поскольку компании и сами все меньше доверяют доллару. Он напомнил, что за последние несколько лет практически все крупнейшие энергетические компании с госучастием перешли на расчеты в национальных валютах с соответствующими контрагентами: с ЕС – в евро, с Китаем – в юанях.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.