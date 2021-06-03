С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Эффект от административного регулирования цен на продовольствие в РФ очень ограничен, ЦБ оценивает его влияние на инфляцию менее 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина РИА Новости на полях ПМЭФ-2021.

"Мы не ожидаем скачка, но, конечно, будем мониторить ситуацию", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, не будет ли скачка цен на продовольствие в РФ по мере завершения действия соглашения о сдерживании цен на отдельные продукты.

"Потому что и само административное сдерживание цен на продовольствие дало какой-то эффект, но он очень ограниченный. На наш взгляд, это меньше одного процентного пункта — несколько десятых процентного пункта влияния. Хотя его оценить очень тяжело — потому что есть не только прямые, но и косвенные эффекты. Не думаем, что завершение соглашений приведёт к какому-то серьёзному изменению траектории инфляции", — добавила глава ЦБ.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале этого года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие 1 июня. Однако договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.