С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2021 года около 1% ВВП, если конъюнктура сильно не изменится во втором полугодии, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума. Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в ФНБ

"Около 1% ВВП дефицит. У нас по плану — 2,4%. Если не изменится сильно конъюнктура во втором полугодии", — сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос, какой ожидается дефицит бюджета по итогам 2021 года.

Федеральный бюджет РФ в текущем году был спланирован с дефицитом в 2,4% ВВП.