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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833835860.html
Минфин назвал ожидаемый уровень дефицита бюджета в 2021 году
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Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2021 года около 1% ВВП, если конъюнктура сильно не изменится во втором полугодии, заявил министр финансов Антон Силуанов в... ПРАЙМ, 03.06.2021
минфин рф, антон силуанов, россия, бюджет, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2021 года около 1% ВВП, если конъюнктура сильно не изменится во втором полугодии, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Около 1% ВВП дефицит. У нас по плану — 2,4%. Если не изменится сильно конъюнктура во втором полугодии", — сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос, какой ожидается дефицит бюджета по итогам 2021 года.
Федеральный бюджет РФ в текущем году был спланирован с дефицитом в 2,4% ВВП.