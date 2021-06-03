МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль отреагировал краткосрочным ростом к доллару и евро на решение Минфина избавиться от долларов в Фонде национального благосостояния (ФНБ), следует из данных Московской биржи.

На 13.28 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 1 копейку – до 73,17 рубля, курс евро снижался на 9 копеек — до 89,25 рубля.

Чуть раньше на новостях от Минфина доллар и евро падали до 73,02 рубля и 89,11 рубля соответственно.

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.