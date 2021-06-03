2021-06-03T13:47:05+03:00
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Решение Минфина РФ изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью избавившись от долларов, направлена на его защиту от возможных западных санкций и не... ПРАЙМ, 03.06.2021
минфин рф, фнб, доллар, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Решение Минфина РФ изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью избавившись от долларов, направлена на его защиту от возможных западных санкций и не окажет существенного влияния на внутренний валютный рынок, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний. На валютный рынок также не окажет влияния", — считает Бабин.
В свою очередь Банк России вряд ли полностью откажется от доллара в своих резервах, считает эксперт. "На резервы ЦБ не повлияет, они формируются из других источников и предполагают более существенную диверсификацию", — пояснил Бабин.