МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Решение Минфина РФ изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью избавившись от долларов, направлена на его защиту от возможных западных санкций и не окажет существенного влияния на внутренний валютный рынок, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Рубль отреагировал небольшим скачком на решение продать доллары из ФНБ

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний. На валютный рынок также не окажет влияния", — считает Бабин.

В свою очередь Банк России вряд ли полностью откажется от доллара в своих резервах, считает эксперт. "На резервы ЦБ не повлияет, они формируются из других источников и предполагают более существенную диверсификацию", — пояснил Бабин.