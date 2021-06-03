МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, заявил, что это решение принимает правительство, но процесс дедолларизации виден невооруженным глазом. Эксперт оценил последствия отказа от доллара в ФНБ

Ранее стало известно, что Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Это не должен пояснять Кремль, все-таки это должно пояснять правительство… Это нужно спрашивать министра финансов", — ответил Песков на просьбу журналистов пояснить политическое значение этого шага.

"Я только могу сказать, что процесс дедолларизации, он постоянный, он, собственно, сейчас уже виден невооруженным глазом. И этот процесс дедолларизации, он имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", — добавил пресс-секретарь главы государства.