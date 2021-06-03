С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно связано, в том числе, с угрозой санкций со стороны США, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в ФНБ

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.

"Это обсуждалось, это осмысленное решение, это связано, в том числе, и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", — ответил Белоусов на просьбу прокомментировать заявление Минфина.

"Честно? Никак", — добавил он на уточняющий вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.