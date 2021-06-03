МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Решение министерства финансов РФ в течение месяца сократить долю доллара до нуля в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на курсе нацвалюты, хотя конкретный механизм такой корректировки портфеля и не до конца пока ясен, сказал РИА Новости управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин. В Кремле заявили, что дедолларизация в России уже очевидна

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сусин отметил, что пока из этого заявления не понятно, как это будет делаться: будет ли это операция с резервами Центрального банка, будет ли ЦБ в интересах Минфина продавать доллары и покупать, скажем, евро и юани.

"С точки зрения того, что уже есть в ФНБ, Минфин будет продавать доллары через ЦБ. Возможно, частично эта продажа будет внутренней – часть долларов, которые есть в ФНБ, заменят золотом, это значит, что Банк России получит доллары со счетов ФНБ и зачислит золото. Наверное, на первом этапе, если это будет делаться в течение месяца, Минфин просто внутри баланса ЦБ заменит доллары на другие валюты", — предположил он.

Эксперт добавил, что с точки зрения текущих покупок валюты по бюджетному правилу Минфин получает рубли (например, нефтегазовые компании платят налоги в рублях), и часть из этих рублевых налоговых поступлений ведомство до сих пор конвертировало на рынке в доллары и евро. Соответственно, в дальнейшем Минфин просто перестанет покупать доллары, а будет покупать фунты, евро, иены, юани – недолларовые валюты, резюмировал он.

Что же касается влияния такого решения на курс рубля, то другие опрошенные агентством эксперты, а также первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов видят его нейтральным. С ними солидарен и Сусин. "На курсе рубля это никак не скажется. Если Банк России те доллары, которые он получит от Минфина, конвертирует в другие валюты, это может оказать некоторое влияние на курсы других валют: например, на курс "доллар-евро", "юань-доллар" и так далее. Но учитывая ликвидность этих рынков, это влияние не будет значительным", — пояснил он.