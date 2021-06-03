МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Французский бизнес рассказал об ужасных проблемах из-за санкций США

"Конечно, американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первая — мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение", — сказал Белоусов, выступая в четверг на сессии, приуроченной к открытию форума.

"Вторая тенденция — это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.