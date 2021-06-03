2021-06-03T15:24:14+03:00
2021-06-03T15:24:14+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833838928.html
Белоусов рассказал о стимулирующем воздействии антироссийских санкций
Экономика
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Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, сша, россия, санкции, андрей белоусов, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Санкции США в отношении РФ нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Конечно, американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первая — мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение", — сказал Белоусов, выступая в четверг на сессии, приуроченной к открытию форума.
"Вторая тенденция — это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 году", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.