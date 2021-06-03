МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Цены на нефть остаются в "зелёной" зоне в ожидании данных о запасах США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 650 тысяч.

Показатель апреля был при этом пересмотрен до роста на 654 тысячи с роста на 650 тысяч.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в мае выросло на 333 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 338 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 308 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 850 тысяч, в секторе производства товаров — на 128 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в мае вырос на 65 тысяч, в промышленном секторе — на 52 тысячи.