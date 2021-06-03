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Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло лучше прогноза
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Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 03.06.2021
число рабочих мест, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 650 тысяч.
Показатель апреля был при этом пересмотрен до роста на 654 тысячи с роста на 650 тысяч.
В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в мае выросло на 333 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 338 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 308 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 850 тысяч, в секторе производства товаров — на 128 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в мае вырос на 65 тысяч, в промышленном секторе — на 52 тысячи.