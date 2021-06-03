2021-06-03T15:34:55+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833839055.html
Банк России оценил возможное влияние изменения структуры ФНБ на рынок
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Решение министерства финансов России в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) не окажет существенного влияния на рынок, при этом обычно такие... ПРАЙМ, 03.06.2021
фнб, цб рф, пмэф, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Решение министерства финансов России в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) не окажет существенного влияния на рынок, при этом обычно такие решения каких-то серьезных проблем с точки зрения управления резервами не вызывают, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ-2021.
Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов.
"Не думаю, что это окажет существенное влияние на рынок. Мы никогда не комментируем будущую политику в отношении управления резервами. Но обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают", — прокомментировала Юдаева решение по ФНБ журналистам.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.