С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России отмечает технически минимальный приток нерезидентов в госдолг в последние 1,5-2 месяца, можно говорить о стабилизации их доли в облигациях федерального займа, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева журналистам в кулуарах ПМЭФ. В Банке России рассказали о предстоящем заседании в июне

"Что качается иностранцев, в начале года мы наблюдали уход (из госдолга — ред.) иностранцев. Это было связанно с разными факторами, но и в мире мы видели некоторый отток из более рисковых активов в ожидании санкций. Но в последнее время мы видим стабилизацию, технически там даже минимальный приток за последние 1,5-2 месяца. Но он минимальный, поэтому я бы скорее говорила о стабилизации доли иностранцев", — ответила она на вопрос об изменении доли нерезидентов в ОФЗ.

За период с начала 2021 года по 23 апреля объемы вложений нерезидентов в ОФЗ (по данным НРД) снизились на 334,6 миллиарда рублей, а доля их вложений сократилась на 4 процентных пункта, до 18,7% (доля в ОФЗ с постоянным купонным доходом составила 28,9%). Однако в абсолютных величинах объем вложений нерезидентов в ОФЗ в последние несколько лет менялся незначительно: с 2019 года он в среднем составил 2,7 триллиона рублей.

Объемы погашений портфеля ОФЗ у нерезидентов достаточно равномерно распределены во времени, что сглаживает возможные риски от усиления санкций, отмечает ЦБ. В 2021-2024 годах будет происходить нарастание объемов погашений с пиком погашений в 2024 году в объеме 379 миллиарда рублей. В среднем объем погашений ОФЗ у нерезидентов составляет 173 миллиарда рублей в год. Тем не менее нерезиденты чаще всего не держат ОФЗ до погашения и можно ожидать досрочных продаж ОФЗ нерезидентами, считают в ЦБ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.