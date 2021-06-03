С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности", — добавил он.

Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно занял роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых. Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку 2" в США

По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы. "Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", — заявил он.

"И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.