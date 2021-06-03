ЛОНДОН, 3 июн — ПРАЙМ. Решение Минфина РФ по увеличению доли юаня в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является разумным шагом на фоне долгосрочной перспективы роста китайской валюты. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон. В Кремле заявили, что дедолларизация в России уже очевидна

По словам эксперта, хотя данное решение и обусловлено геополитической ситуацией, оно может стать разумным, поскольку китайская валюта имеет "долгосрочную историю роста".

К тому же в будущем все больше стран будут увеличивать взаимодействие с валютой КНР. "Со временем все больше и больше стран будут придавать большее значение китайской валюте. Однако отсутствие полной конвертируемости счета операций с капиталом остается препятствием для многих центральных банков", — отметил собеседник агентства.

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля с 35%, британского фунта — до 5% с 10%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40% с 35%, юаня — до 30% с 15%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.