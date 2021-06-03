С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн —ПРАЙМ. Цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, однако переходный период будет длительным, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Банк России оценил возможное влияние изменения структуры ФНБ на рынок

"Мы считаем, что это третья форма денег, которая будет один к одному обмениваться с первой и второй формой", — сказал он.

"Опять же: пандемии спасибо, бумага — это инфекция. Как говорят — "грязные" деньги, так вот мы еще получили и заразные. Наверное это отходящая технология, которая обслуживает либо "серый" бизнес, либо когда нет альтернативы. Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями", — добавил он.

Однако, по его словам, это будет очень долго происходить. "Во-первых, "серая" экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды. Поэтому это длинный переходный период", — объяснил он.

"Мы же ушли от каких-то неудобных форм денег. Я думаю, наличные тоже когда-то, через 10-20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.