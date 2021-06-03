МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Минфин решил в течение месяца "обнулить" долю доллара в средствах ФНБ. Все долларовые резервы фонда власти заменят вложениями в евро и золото, объявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в ФНБ

По состоянию на 1 мая 2021 объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,66 трлн рублей, или 116,4 млрд долларов. Это чуть менее 20% всех международных резервов России (590,5 млрд долларов на 30 апреля), основную часть которых держит ЦБ.

Сейчас в структуре ФНБ порядка 35% приходятся на долларовые активы — 39,8 млрд долларов. Теперь же их заменят на золото и евро. Таким образом, доллары составят 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.

Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.

"С точки зрения того, что уже есть в ФНБ, Минфин будет продавать доллары через ЦБ. Возможно, частично эта продажа будет внутренней – часть долларов, которые есть в ФНБ, заменят золотом, это значит, что Банк России получит доллары со счетов ФНБ и зачислит золото. Наверное, на первом этапе, если это будет делаться в течение месяца, Минфин просто внутри баланса ЦБ заменит доллары на другие валюты", — предположил управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин.

КАК ОТРЕГАРИРОВАЛИ ВЛАСТИ

Представители различных государственных структур уже отреагировали на решение правительства изменить структуру активов ФНБ. Все они сходятся во мнении, что решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно укрепит финансово-экономический суверенитет России.

Так, по мнению первого вице-премьер РФ Андрея Белоусова, решение связано в том числе с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства. Он также отметил, что на курсе рубля это никак не скажется. Опасные игры. Кто толкает цены на нефть вверх и что будет с рублем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, заявил, что это решение принимает правительство, но процесс дедолларизации виден невооруженным глазом.

"Я только могу сказать, что процесс дедолларизации, он постоянный, он, собственно, сейчас уже виден невооруженным глазом. И этот процесс дедолларизации, он имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает правильным поддержать решение Минфина. "В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном. Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России", — написал Володин в своем Telegram-канале.

РАЗОЧАРОВАННЫЕ В ДОЛЛАРЕ

Опрошенные "Прайм" эксперты не так позитивно отнеслись к заявлению Силуанова. По их мнению, в решении Минфина политики несколько больше, чем экономики. Однако с учетом геополитики и текущей экономической ситуации можно было предположить, что доля доллара в ФНБ начнет снижаться.

Избавляясь от доллара в ФНБ, Минфин стремится снизить собственные санкционные риски: хранение средств в долларовых активах дает возможность США ограничить их использование в случае нового витка ужесточения санкций, поясняет экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Андрей Никандров.

Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний. В то же время, диверсификация и ликвидность ФНБ уменьшатся, однако это некритично, тем более, если средства будут вкладываться внутри страны, — соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Также предпосылками стало снижение курса доллара в 2020 году по отношению к евро на почти 9%. По итогам этого года весьма вероятно, что доллар еще подешевеет на 5-7% относительно евро, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Вместе с тем, за последний год доллар потерял свой статус "тихой гавани" для части инвесторов. Связано это с социальной и политической напряжённостью в США. Кроме того, вследствие "денежного наводнения", которое устроили власти Штатов, увеличился госдолг за один год примерно на 25% в то время, как ФРС увеличила денежную массу на 53%, говорит он.

"Всё это не могло не повлиять и на позицию российских властей", — считает Григорьев.

Однако сейчас меры, связанные с полным отказом от доллара, менее актуальны на фоне снижения санкционных рисков, произошедшего благодаря анонсированию встречи президентов России и США в середине июня.

"Штаты даже отказались от более жестких мер против "Северного потока 2", не говоря уже о секторальных санкциях против России. Однако вряд ли стоит полностью сбрасывать со счетов эти угрозы, поэтому уход ФНБ от доллара нельзя назвать излишней мерой предосторожности", — подчеркивает Бабин.

По мнению эксперта Академии управления, финансами и инвестициями Алексея Кричевского, заявление Силуанова носит больше популистский характер и подходит под риторику выступающих на ПМЭФ чиновников и депутатов.

"Но даже на фоне других высказываний то, что обозначил целью Силуанов, и звучит, и выглядит как минимум странно. "Рубль укрепляется на фоне успокоения внешнеполитических трений и роста цен на нефть. Время для того, чтобы сбрасывать доллары, выбрано не очень удачно. К тому же все нефтегазовые доходы приходят в валюте. Силуанов собрался постоянно менять доллары?", — рассуждает экономист.

Кроме того, перевод долларовых накоплений в евро, золото и юани выглядит максимально странно. Евро пока что смотрится довольно крепко относительно доллара, но именно еврозона может стать катализатором долгового кризиса, поскольку у ряда стран внешний долг уже превысил 200% ВВП", — считает он

Золото же является защитным инструментом от инфляции, но не более того. Оно может не дать того эффекта, который ждет Силуанов, особенно в контексте того, что слитки из хранилищ постепенно начали распродаваться, добавляет Кричевский.

Но самое неадекватное решение – это перевод средств в юани, продолжает он. Зимой Минфин уже на этом погорел, потеряв порядка 10% на курсовой разнице за несколько месяцев. Юань в ближайшее время могут отпустить в "свободное плавание", тем самым спровоцировав его резкое удешевление.

"Для чего палить еще 10% денег, которые будут вложены в китайскую валюту? Потому что Китай может через какое-то время стать первой экономикой мира? Зачем сейчас просто сжигать десятки миллиардов рублей – совершенно непонятно", — возмущается Кричевский.

СБРАСЫВАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ

На России изменение структуры активов напрямую никак не отразится – средства в ФНБ, находящиеся на счетах в Банке России, являются сбережениями, то есть не работают в российской экономике и не оказывают влияния на текущую ситуацию, в том числе и на курс рубля, считает Никандров.

Однако в мировом масштабе отказ России, обладающей одними из крупнейших резервов в мире, от доллара в качестве резервной валюты — событие знаковое. И без ответа со стороны бывших "партнёров", оно, скорее всего, не останется, уверен Григорьев.

В результате этого решения с валютного рынка уходит крупный и стабильный покупатель долларов — Минфин. Не исключено, что за действиями Минфина РФ могут быть неприятные последствия со стороны США в виде официальных и неофициальных санкций и ограничений для России, российских граждан и компаний, считает экономист. На грани: как понять, что ваш банк скоро лопнет

А вот по мнению Бабина, уход ФНБ от доллара не повлияет на валютный рынок. Да, в рамках бюджетного правила теперь доллары покупаться на рынке не будут, но увеличатся покупки евро, а рыночные маркетмейкеры и другие участники моментально сбалансируют курсы доллара и евро к рублю на основе котировок пары EUR/USD на валютном рынке.

"Я бы не советовал избавляться от долларовых накоплений тем, кто их имеет. Напротив, у американской валюты довольно неплохие перспективы: на фоне восстановления экономики США и усиления инфляции ФРС уже намеревается начать дискуссию о сворачивании обширных монетарных стимулов. Далее несомненно последует повышение процентных ставок в США. Все это окажет поддержку доллару и на долгосрочном горизонте (12-36 месяцев) он будет выглядеть лучше других валют", — заключил он.