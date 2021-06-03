С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия обладает "фантастическими возможностями" по экспорту водорода, в частности, на фоне того, что Евросоюз частично зависим от импорта в этой сфере, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на ПМЭФ. В России создали автомобиль Aurus, работающий на водороде

"Размер рынка в соответствии с европейской водородной стратегией на 30-й год составляет около 10 миллиардов долларов, из них – Европа прямо говорит — 50% — импорт. Европа не в состоянии будет обеспечить себя водородом в том объеме, который соответствует европейской водородной стратегии. Поэтому по экспорту водорода у нас открывается совершенно фантастические возможности. Важно их не прозевать", — сказал Чубайс в ходе сессии "Большое Евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации".

Ранее он заявлял, что Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водорода. По его словам, с предложениями по водороду Россия поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.