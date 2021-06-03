2021-06-03T18:55:09+03:00
2021-06-03T18:55:09+03:00
2021-06-03T18:55:09+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210603/833841793.html
Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия обладает "фантастическими возможностями" по экспорту водорода, в частности, на фоне того, что Евросоюз частично зависим от импорта в этой сфере, заявил специальный... ПРАЙМ, 03.06.2021
чубайс, пмэф, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83384/10/833841065.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83384/10/833841065.jpg
https://1prime.ru/images/83384/10/833841064.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83384/10/833841064.jpg
https://1prime.ru/images/83384/10/833841052.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83384/10/833841052.jpg
https://1prime.ru/business/20210531/833805071.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия обладает "фантастическими возможностями" по экспорту водорода, в частности, на фоне того, что Евросоюз частично зависим от импорта в этой сфере, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на ПМЭФ.
"Размер рынка в соответствии с европейской водородной стратегией на 30-й год составляет около 10 миллиардов долларов, из них – Европа прямо говорит — 50% — импорт. Европа не в состоянии будет обеспечить себя водородом в том объеме, который соответствует европейской водородной стратегии. Поэтому по экспорту водорода у нас открывается совершенно фантастические возможности. Важно их не прозевать", — сказал Чубайс в ходе сессии "Большое Евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации".
Ранее он заявлял, что Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водорода. По его словам, с предложениями по водороду Россия поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.