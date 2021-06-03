С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) необходимо инвестировать во все, что связано с развитием инфраструктуры и диверсификацией экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

"Я бы сказал, два ключевых направления. Первое – это инфраструктура, в нашей стране есть, куда вкладывать деньги. Мы находимся среди 45 сопоставимых стран на 41-м месте по качеству развития, прежде всего, дорожной сети и инфраструктуры. Второе – это, конечно же, все что связано с диверсификацией экономики и привлечением коммерческих денег", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2021, рассуждая о возможных сферах применения ФНБ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что инвестирование средств Фонда национального благосостояния в объёме 1,2 триллиона рублей за три года безопасно для макроэкономической стабильности. Он также отметил, что эти средства будут одним из важных источников для стратегических инициатив, которые сейчас прорабатывает правительство.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.