ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний, документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома. В Минэкономразвития рассказали о способе обойти санкции Запада

Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая.

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", — говорится в сообщении Белого дома.

Уточняется, что действие запрета начнется 2 августа.