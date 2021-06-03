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Байден запретил американцам покупать акции 59 китайских компаний
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний, документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома. Исполнительный... ПРАЙМ, 03.06.2021
санкции, китай, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний, документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома.
Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая.
"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", — говорится в сообщении Белого дома.
Уточняется, что действие запрета начнется 2 августа.