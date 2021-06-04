С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что министерство рассмотрит возможность выходного 31 декабря.

"Мы её обязательно посмотрим. С учётом ближайшего горизонта", — сказал министр журналистам нам полях ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос о выходном 31 декабря каждый год.