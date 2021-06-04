2021-06-04T08:46:43+03:00
2021-06-04T08:46:43+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833844453.html
Минтруд высказался о введении выходного 31 декабря
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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что министерство рассмотрит возможность выходного 31 декабря. "Мы её обязательно посмотрим. С учётом ближайшего горизонта", — сказал... ПРАЙМ, 04.06.2021
новый год, выходной, антон котяков, минтруд рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что министерство рассмотрит возможность выходного 31 декабря.
"Мы её обязательно посмотрим. С учётом ближайшего горизонта", — сказал министр журналистам нам полях ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос о выходном 31 декабря каждый год.