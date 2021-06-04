МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Оплатить покупки с помощью биометрии "по лицу" в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте бесконтактным способом можно будет уже к концу этого года, рассказал РИА Новости руководитель коммерческого блока компании OVision — разработчика технологии — Владислав Минеев. В метро Москвы в этом году запустят оплату проезда с помощью лица

Компания создала устройство, получившее название OPay. Теперь OVision ведет переговоры о запуске первых пилотных проектов с крупными ритейлерами и транспортными хабами. Сейчас проект уже проходит пилотные испытания в Санкт-Петербурге в сети кулинарий "КиО Кухня".

"OPay – это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги", – отметил Минеев.

Повсеместное внедрение устройств планируется в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды, техники. В приоритетных планах оплата проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах, для организации fast track проходов, для удобства пассажиров и значительного повышения безопасности объектов. X5 планирует запустить собственный платежный сервис

Устройство работает на базе сверхточных нейронных сетей и имеет одну из самых высоких скоростей распознавания в мире, отметил собеседник агентства. Алгоритм распознавания создан с нуля и обучен на 100 миллионах лиц. Также командой проекта был разработан алгоритм liveness detection, помогающий отличать живого человека от фотографии.

Для подтверждения оплаты покупателю нужно будет ввести на сенсорном экране устройства заранее заданный им пин-код. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение OVISION на IOS или Android, сделать селфи и добавить в приложение свою карту.