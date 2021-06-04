С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Около 7 тысяч трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву по заявкам 13 компаний, в основном это граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Хуснуллин назвал ситуацию с мигрантами в стройке катастрофической

Он напомнил, что московский миграционный центр недавно открыл представительство в Узбекистане. Создание представительства было обусловлено прежде всего высоким спросом на иностранную рабочую силу. Основные задачи представительства: подбор мигрантов, тесное взаимодействие с московскими работодателями и впоследствии перенос ряда проверочных процедур на страну исхода, чтобы снизить административную нагрузку при проверке въезжающих мигрантов на территорию России.

"Сейчас у нас одобрено заявок на ввоз 6800 мигрантов по заявкам от 13 компаний — в основном граждан из Республики Узбекистан", — сказал Пуртов. По его словам, с учетом установленных на федеральном уровне жестких критериев оценки ввоз трудовых мигрантов осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией.

Как ранее сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, Москве сейчас недостает около 300 тысяч трудовых мигрантов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.