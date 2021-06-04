2021-06-04T10:04:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833845993.html
Минтруд назвал самую бедную категорию россиян
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 80% бедных в России приходится на семьи с детьми, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков. "На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это... ПРАЙМ, 04.06.2021
антон котяков, семьи, минтруд рф, бедность, дети, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Более 80% бедных в России приходится на семьи с детьми, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так", — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.