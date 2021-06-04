С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Более 80% бедных в России приходится на семьи с детьми, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так", — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.