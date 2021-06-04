МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что полный отказ России от доллара серьезно ударит по позициям Соединенных Штатов. Парламентарий назвал доллар самой необеспеченной валютой в мире и призвал ускорить процесс отказа от нее. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты назвали валюты, которые вытеснят доллар

"Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев", — сказал Милонов в беседе с порталом Ura.ru. По словам депутата, как только доллар перестанет использоваться в международных платежах, США станут "самой нищей страной".

Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах.

Напомним, что накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство в течение месяца существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара. Так, американскую валюту заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%, а британского фунта и японской иены — по 5%.