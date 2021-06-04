С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума. Тысячи трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге. На втором месте — Татарстан, республика также удерживает позицию третий год подряд. В первую тройку рейтинга вернулась Тюменская область, поднявшаяся сразу на девять пунктов, которая еще два года назад возглавляла его. На четвертом месте — Тульская область (минус 1 пункт). Первую пятерку рейтинга замыкает Республика Башкортостан, поднявшаяся на четыре пункта.

На каждой строчке с шестого по 12 место рейтинга расположились сразу по несколько регионов. Как объяснили в агентстве, формат представления результатов изменился ввиду незначительной разницы между регионами. Шестое место занимают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Нижегородская область, седьмое место — Московская область, Новгородская область, Краснодарский край.

Восьмое место занимают Самарская, Сахалинская, Ярославская и Калужская области, а также Санкт-Петербург. Девятое место занимает Челябинская область.

На 10-м месте рейтинга Тамбовская, Ленинградская и Белгородская области, а также Республика Саха (Якутия). На 11 —м месте Республика Крым, Калининградская и Липецкая области, Республика Адыгея.

На 12-м месте Камчатский край, Смоленская, Магаданская, Ростовская, Кемеровская, Астраханская и Ульяновская области, Республика Карелия, Республика Калмыкия. Инвестиции в Россию в первом квартале выросли на 2%

"Сорок регионов из 85 субъектов Российской Федерации, несмотря на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. Хочу сказать, что в целом по стране индекс впервые за пять лет снизился", — сказала Чупшева, представляя рейтинг.

Она отметила, что большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта РФ. Также среди факторов, оказавших положительное влияние на деловой климат, — показатели, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. В этом году предприниматели отметили, что процесс аренды площадей стал более удобным, а доступность кредитных ресурсов существенно возросла, рассказала Чупшева.

Еще одним положительным фактором стало сокращение уровня административного давления на бизнес.

Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.