2021-06-04T12:25:45+03:00
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2021
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Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
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Выходные дни на новый, 2022 год продлятся 10 дней, с 31 декабря по 9 января, сообщил РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков. "Десять дней, начиная с 31-го числа… по 9 января... ПРАЙМ, 04.06.2021
антон котяков, минтруд рф, новый год, выходные, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Выходные дни на новый, 2022 год продлятся 10 дней, с 31 декабря по 9 января, сообщил РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Десять дней, начиная с 31-го числа… по 9 января включительно", — сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг Котяков сказал, что Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным днем "с учетом ближайшего горизонта".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.