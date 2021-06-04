С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Выходные дни на новый, 2022 год продлятся 10 дней, с 31 декабря по 9 января, сообщил РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков. Минтруд высказался о введении выходного 31 декабря

"Десять дней, начиная с 31-го числа… по 9 января включительно", — сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг Котяков сказал, что Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным днем "с учетом ближайшего горизонта".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.